Alec Baldwin, hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Mahkeme duruşmaları başladıktan sadece birkaç gün sonra, Yargıç Mary Marlowe Sommer, savunma lehine karar verdi ve Alec Baldwin aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi gerektiğini kabul etti. Devletin, oyuncu lehine olabilecek delilleri gizlendiği tespit edildikten sonra Baldwin aleyhindeki istemsiz adam öldürme davasına son verdi. Alec Baldwin ve eşi kararın ardından gözyaşlarına hâkim olamadı.