Alec Baldwin, hakkındaki suçlamalar düşürüldü
'Rust' adlı filminin setinde kullandığı tabancanın ateş alması sonucu, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in davasında karar çıktı
Alec Baldwin'in istem dışı adam öldürme davas, New Mexico'daki bir yargıcın ünlü oyuncuya karşı açılan davayı reddetmesi ve devletin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümcül şekilde vurulduğu film setine gerçek mermilerin nasıl girdiğine ilişkin delilleri uygunsuz bir şekilde sakladığını tespit etmesinin ardından cuma günü sona erdi.
Mahkeme duruşmaları başladıktan sadece birkaç gün sonra, Yargıç Mary Marlowe Sommer, savunma lehine karar verdi ve Alec Baldwin aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi gerektiğini kabul etti. Devletin, oyuncu lehine olabilecek delilleri gizlendiği tespit edildikten sonra Baldwin aleyhindeki istemsiz adam öldürme davasına son verdi. Alec Baldwin ve eşi kararın ardından gözyaşlarına hâkim olamadı.
Yargıç Mary Marlowe Sommer; "Devletin bilgileri kasıtlı olarak saklaması kasıtlı ve bilinçliydi. Mahkemenin bu yanlışı düzeltmesinin bir yolu yok" ifadesini kullandı.
Yargıcın kararını açıklamasının ardından avukatlarına ve eşine sarılarak ağlayan 66 yaşındaki oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadan hızla mahkemeden ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
Alec Baldwin, 2021'de Rust filminin çekimlerinde rolüne çalıştığı sırada elindeki silahı ateşlemiş, namludan çıkan mermi görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, isabet etmiş ve talihsiz kadın hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. Setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giymişti.
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