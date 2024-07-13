Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Alec Baldwin, hakkındaki suçlamalar düşürüldü - Magazin haberleri

        Alec Baldwin, hakkındaki suçlamalar düşürüldü

        'Rust' adlı filminin setinde kullandığı tabancanın ateş alması sonucu, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in davasında karar çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alec Baldwin'in istem dışı adam öldürme davas, New Mexico'daki bir yargıcın ünlü oyuncuya karşı açılan davayı reddetmesi ve devletin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümcül şekilde vurulduğu film setine gerçek mermilerin nasıl girdiğine ilişkin delilleri uygunsuz bir şekilde sakladığını tespit etmesinin ardından cuma günü sona erdi.

        2

        Mahkeme duruşmaları başladıktan sadece birkaç gün sonra, Yargıç Mary Marlowe Sommer, savunma lehine karar verdi ve Alec Baldwin aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi gerektiğini kabul etti. Devletin, oyuncu lehine olabilecek delilleri gizlendiği tespit edildikten sonra Baldwin aleyhindeki istemsiz adam öldürme davasına son verdi. Alec Baldwin ve eşi kararın ardından gözyaşlarına hâkim olamadı.

        3

        Yargıç Mary Marlowe Sommer; "Devletin bilgileri kasıtlı olarak saklaması kasıtlı ve bilinçliydi. Mahkemenin bu yanlışı düzeltmesinin bir yolu yok" ifadesini kullandı.

        4

        Yargıcın kararını açıklamasının ardından avukatlarına ve eşine sarılarak ağlayan 66 yaşındaki oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadan hızla mahkemeden ayrıldı.

        5

        NE OLMUŞTU?

        Alec Baldwin, 2021'de Rust filminin çekimlerinde rolüne çalıştığı sırada elindeki silahı ateşlemiş, namludan çıkan mermi görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, isabet etmiş ve talihsiz kadın hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. Setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giymişti.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock

        #Alec Baldwin
        #Rust
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada