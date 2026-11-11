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        Haberler Dünya İsrail basını: Genelkurmay Başkanı Zamir, Netanyahu'nun İran'a saldırı planına karşı çıktı

        İsrail basını: Genelkurmay Başkanı Zamir, Netanyahu'nun İran'a saldırı planına karşı çıktı

        İsrail basınında yer alan haberde, Genelkurmay Başkanı Zamir'in Netanyahu'nun İran'a saldırı planına karşı çıktığı iddia edildi. Haberde Netanyahu ile Zamir arasında İran'a yönelik olası askeri adımlar konusunda görüş ayrılığı yaşandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik planladığı askeri saldırılara son dönemde yapılan toplantılarda bir kez daha karşı çıktığı öne sürüldü.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Zamir arasında İran'a yönelik olası askeri adımlar konusunda görüş ayrılığı yaşandığı belirtildi.

        Haberde, İsrail'deki siyasi belirsizliğe ve geçen hafta ABD'de yapılan ara seçimlerde seçmenlerin Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti'ye gösterdiği tepkiye işaret edilerek, Zamir'in mevcut koşullarda İran'a saldırı düzenlenmesini "tedbirsizlik" olarak değerlendirdiği aktarıldı.

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        NETANYAHU'NUN SEÇİM ÖNCESİ İRAN'A SALDIRI PLANI

        İsrail basını, daha önce Netanyahu'nun 27 Ekim'deki genel seçimlerin hemen öncesinde orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleme talimatı verdiğini öne sürmüştü.

        Zamir'in ise söz konusu talimatın bir "hesap hatasına" yol açabileceği endişesiyle saldırıya karşı çıktığı ve emrin yazılı ve ıslak imzalı olarak verilmesini talep ettiği iddia edilmişti.

        İsrail basını, Netanyahu ile Zamir arasında İran'a yönelik askeri planlar nedeniyle yaşandığı öne sürülen anlaşmazlığı "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" olarak nitelendirmişti.

        "Financial Times" gazetesi de Netanyahu'nun seçimler öncesinde İran'daki sivil altyapıyı hedef alan kapsamlı bir saldırı planı hazırladığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna karşı çıktığını ileri sürmüştü.

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