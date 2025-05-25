Alec Baldwin'in başrolde yer aldığı 'Rust' filmi setinde, 2021'de gerçekleşen ölümlü kazadan sorumlu tutulan setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, cezaevinden çıktı.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan set kazası nedeniyle 'taksirle adam öldürme'den suçlu bulunan Hannah Gutierrez-Reed, New Mexico'daki mahkeme tarafından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eyaletin Ceza İnfaz Dairesi, Reed'in cuma sabahı serbest bırakıldığını açıkladı.

Hannah Gutierrez-Reed

Yetkililer silah sorumlusunun, cezasının bir parçası olarak bir yıl sonunda şartlı tahliye edildiğini ve ateşli silah suçundan dolayı 18 ay denetimli serbestlik altında olacağını söyledi. Hapishanedeki iyi halinden dolayı cezasının azaltıldığı belirtilen Reed'in, parmaklıklar ardında geçirdiği zamanı uyuşturucu tedavi programını tamamlamak için kullandığı da aktarıldı. Reed, geçen yıl mart ayında cezaevine girmişti.

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Çekimlerde kullanılırken Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan silah

Ceza İnfaz Dairesi'nden yapılan açıklamada, Reed'in şartı tahliye koşulları arasında, set kazasında hayatını kaybeden Halyna Hutchins'in ailesiyle iletişime geçmemesi ve hiçbir silaha sahip olmaması gerektiği yer alıyor.