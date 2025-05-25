Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Alec Baldwin'in ölümlü set kazasındaki tek tutuklu olan silah sorumlusu serbest bırakıldı - magazin haberleri

        Alec Baldwin'in ölümlü set kazasındaki tek tutuklu serbest bırakıldı

        Alec Baldwin'in, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı set kazası sonrası hapis cezası alan tek kişi, artık serbest. Baldwin'in aklandığı yargılamada hapic cezası verilen Hannah Gutierrez-Reed, iyi hal indirimi ve şartlı tahliyeden yararlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölümlü kazanın tek tutuklusu serbest
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alec Baldwin'in başrolde yer aldığı 'Rust' filmi setinde, 2021'de gerçekleşen ölümlü kazadan sorumlu tutulan setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, cezaevinden çıktı.

        Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan set kazası nedeniyle 'taksirle adam öldürme'den suçlu bulunan Hannah Gutierrez-Reed, New Mexico'daki mahkeme tarafından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eyaletin Ceza İnfaz Dairesi, Reed'in cuma sabahı serbest bırakıldığını açıkladı.

        Hannah Gutierrez-Reed

        Yetkililer silah sorumlusunun, cezasının bir parçası olarak bir yıl sonunda şartlı tahliye edildiğini ve ateşli silah suçundan dolayı 18 ay denetimli serbestlik altında olacağını söyledi. Hapishanedeki iyi halinden dolayı cezasının azaltıldığı belirtilen Reed'in, parmaklıklar ardında geçirdiği zamanı uyuşturucu tedavi programını tamamlamak için kullandığı da aktarıldı. Reed, geçen yıl mart ayında cezaevine girmişti.

        REKLAM

        Çekimlerde kullanılırken Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan silah

        Ceza İnfaz Dairesi'nden yapılan açıklamada, Reed'in şartı tahliye koşulları arasında, set kazasında hayatını kaybeden Halyna Hutchins'in ailesiyle iletişime geçmemesi ve hiçbir silaha sahip olmaması gerektiği yer alıyor.

        Alec Baldwin, yargılamada ceza almadı

        Alec Baldwin, Ekim 2021'de 'Rust' filmi setinde prova esnasında elindeki silahla Halyna Hutchins'i öldürmüş, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı. Olay sonrası setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed,'taksirle adam öldürme'den suçlu bulunmuş, 18 ay hapis cezası almıştı. Alec Baldwin ise geçtiğimiz temmuz ayında görülen davada 'taksitle adam öldürme' suçundan beraat etmişti.

        .png
        .png

        Set kazasında hayatını kaybeden Halyna Hutchins, bir çocuk annesiydi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hannah Gutierrez-Reed
        #Alec Baldwin
        #set kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni hafta sağanakla geliyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Yeni hafta sağanakla geliyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?