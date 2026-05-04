        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Aleksandar Stanojevic: Sonuna kadar mücadele etmeliyiz

        Aleksandar Stanojevic: Sonuna kadar mücadele etmeliyiz

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, kümede kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 00:21 Güncelleme:
        "Sonuna kadar mücadele etmeliyiz!"

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktaran Stanojevic, "Bu takıma hoca olduğumdan beri en kötü oyunumuzu oynadık. Bugün şanslıydık. Kalecimiz Grbic bizi kurtardı. Oyuncularımız yüreğiyle oynadı. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Kazanmayı hak ettiğimiz başka maçlar vardı. O maçları şanssızlıklardan dolayı kaybettik. Bugün de şanslıydık. Umutlarımızı bir sonraki haftaya taşıdık." ifadelerini kullandı.

        Süper Lig'de kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini aktaran Stanojevic, "Kulübe saygı duymalıyız. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Bu, bizim kültürümüz. Sonuna kadar oynamak bizim kültürümüz. Devre arasında oyunculara hayatta kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Ligde kalmamız gerektiğini de söyledim. Oyuncularımı böyle motive ettim. Kesin olarak düşmedik. Belki bazı insanlar düştüğümüzü düşünebilir." değerlendirmesinde bulundu.

