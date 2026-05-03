        Fatih Karagümrük: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU

        Fatih Karagümrük: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 21:57
        Karagümrük'ten kritik 3 puan!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 17. dakikada Tiago Çukur kaydetti. Ayrıca konuk takımda Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Karagümrük 24 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu sürdürdü. G.Birliği ise 28 puanda kaldı.

        Ligin 33. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

