Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali gündeme geldi. Bir dönemin severek izlenen dizisi Alemin Kıralı'nda canlandırıdığı Oben karakteriyle hafızalara kazındı. Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi isimleri kadrosunda birleştiren dizinin çocuk oyuncusu şimdilerde 23 yaşında bir genç kız. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Birsu Demir'in son hali dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi. İşte, yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettiren Alemin Kıralı'nın Oben'inin son hali...

ABONE OL
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    Bir döneme damgasını vuran Alemin Kıralı dizisinin Oben'i son haliyle gündeme geldi.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    Usta oyuncu Şafak Sezer’in sevilen dizisi Alemin Kıralı’nın çocuk yıldızı Birsu Demir yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşan çocuk yıldız dizide canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazındı.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    14 Mayıs 199 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Demir, Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tiyatro eğitimi almaya başladı.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    Küçük yaşlardan beri kamera karşısında yer alan çocuk yıldız; Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Bir Demet Tiyatro, Genco, Kara Yılan, Alemin Kıralı, Türkan ve Şefkat Tepe gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    İlk olarak 2004 yılında yayınlanan Büyük Buluşma dizisiyle ekran karşısına geçen ünlü isim Alemin Kıralı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    Son olarak 2015 yılında Son Çıkış adlı dizide ekran karşısına geçen Demir’in yıllar içerisindeki değişimi çok konuşuldu.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    Birsu Demir son haliyle dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetildi.
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

    İşte, Alemin Kıralı’nın Oben’I Birsu Demir’in son hali…
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!
  • Alemin Kıralı'nın Oben'i çok değişti! Birsu Demir'i görenler tanımakta zorluk çekti! Son hali Dua Lipa'ya benzetildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.