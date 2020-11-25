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Aleni Tanımı:

Aleni kelimesinin anlamı; açıkça yapılan, halka veya kamuya açık olan, gizli olmayan, gizlenmeden yapılan herhangi bir iş veya durum olarak tanımlanır.

Aleni Nedir TDK:

Halka açık olarak yapılan ve herkese açık olan şeklinde ifade edilir.

Aleni Örnek Anlatımı:

Aleni; herhangi bir bilgi, durum veya olayı gizlemeden açıkça belirtmek, halka açık olarak duyurulan önemli bilgi veya haberler, kamuoyuna açıkça bildirim yapma, halkın kullanımına açık olan yer veya birimler olarak da anlamlandırılır.

Aleni Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: