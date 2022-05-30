ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre ALES/2 başvuruları, 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.



ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?



ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi.