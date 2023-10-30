ALES 3 ne zaman ve hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES), bu yıl 3. kez düzenlenecek. Söz konusu sınavda ter dökmeye hazırlanan binlerce aday; ALES 3 ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak ve ALES 3 sınav giriş yerleri belli oldu mu gibi soruların cevaplarına dair aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Başvuruları 29 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında alınan ALES oturumlarının 2023 yılındaki 3. sınavı için artık nefesler tutulmuş durumda. İşte, üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce kişinin katılım göstereceği ALES 3 ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Söz konusu sınavın sonuçları ise Aralık ayında duyurulacak.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlanacak ve adaylar 10 gün süreyle sorular ve cevaplara erişebilecek.
ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ