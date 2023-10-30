Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ALES 3 ne zaman ve hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ALES 3 ne zaman ve hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES), bu yıl 3. kez düzenlenecek. Söz konusu sınavda ter dökmeye hazırlanan binlerce aday; ALES 3 ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak ve ALES 3 sınav giriş yerleri belli oldu mu gibi soruların cevaplarına dair aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başvuruları 29 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında alınan ALES oturumlarının 2023 yılındaki 3. sınavı için artık nefesler tutulmuş durumda. İşte, üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce kişinin katılım göstereceği ALES 3 ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Söz konusu sınavın sonuçları ise Aralık ayında duyurulacak.

        3

        ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        4

        ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlanacak ve adaylar 10 gün süreyle sorular ve cevaplara erişebilecek.

        ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak