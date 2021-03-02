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ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES 3 sınav tarihi açıklandı

ALES 3 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES/3 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/3 ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. ÖSYM, 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. İşte 2021 ALES sınavı tarihi...

ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES 3 sınav tarihi açıklandı

ALES sınavı ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ertelenen ve yeni yılda yapılacak ALES sınavı tarihi, ÖSYM'nin yayınladığı 2021 sınav takviminde belli oldu. İşte ÖSYM ALES takvimi...

2021 ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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