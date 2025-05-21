2025 yılının ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/2) 6 Temmuz’da düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 13 Mayıs’ta başlayan ALES başvuruları, bugün sona erecek. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen ancak henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar ‘’2025 ALES/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti…