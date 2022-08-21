Büyük bir heyecanla beklenen ALES sınavı 21 Ağustos Pazar günü 81 il merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Lisansüstü eğitimi alma amacıyla sınavda ter dökecek olan adaylar "2022 ALES sınavına kaç kişi girdi?" sorusuna yanıt arayacak. İşte, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sınavına başvuru ve katılım oranı hakkında merak edilenler...