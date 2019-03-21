ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler tarafından takip ediliyor. Sınava başvuramayan adaylar için ÖSYM geç başvuru tarihini yayınladı. ALES 2019 sınavı 5 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.15'te gerçekleşecek. İşte ALES geç başvuru günü ile ilgili detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN? 2019

ÖSYM ALES geç başvuru tarihini, 28 Mart 2019 tarihinde saat 23.59 olarak belirledi.

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını gerçekleştirebilmek için TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti, geç başvuru günü olan 28 Mart'ta ödenmeli. Geç başvuru ücreti ise, ÖSYM tarafından 180 Türk Lirası olarak belirlendi.