ALES ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. ÖSYM, 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. İşte 2021 ALES sınavı tarihi...

2021 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Elektronik ortamda yapılacak olan ALES geç başvuruları 1 Nisan 2021 tarihinde gün bitimine kadar yapmak mümkün. Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM AİS üzerinden giriş yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilecek.

ALES geç başvuru ücreti, başvuru gününde ödeniyor. 145 TL olan başvuru ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.