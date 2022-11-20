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ALES/3 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

ALES soruları ve cevapları sınavın bugün gerçekleştirilmesi sebebiyle sorgulanıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 81 il merkezinde 20 Kasım 2022 Pazar günü 10.15'te başladı. Adayların gözü ise ÖSYM tarafından açıklanacak ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığına çevrildi. İşte ALES soru ve cevapları ile ilgili detaylar...

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  • ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM 2022 ALES/3 soruları ve cevap anahtarı sorgula

    Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u ÖSYM tarafından açıklanıyor. Sınava katılım sağlayan adaylar ALES soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...
  • ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM 2022 ALES/3 soruları ve cevap anahtarı sorgula

    ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    ALES soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda sorular ve cevap anahtarları sınavın uygulandığı gün ilan edilmişti. Buna göre ALES/3 sınav sorularının 20 Kasım 2022 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.
  • ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM 2022 ALES/3 soruları ve cevap anahtarı sorgula

    ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

    ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takvimiyle belli oldu. Takvim bilgisine göre ALES sonuçları 9 Aralık 2022 günü erişime açılacak.
  • ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? ÖSYM 2022 ALES/3 soruları ve cevap anahtarı sorgula

    SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

     

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

     

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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