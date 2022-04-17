21 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2022 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen binlerce aday 2022 ALES/1 sınavının ardından ALES soru yorumlarını araştırıyor. Peki, 2022 ALES zor muydu, kolay mıydı? İşte, ALES sınav yorumları ve değerlendirmeleri…