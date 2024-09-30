Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ALES/3 sınav tarihi ve başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024 yılının son ALES sınavı Kasım ayında yapılacak. Sınav hazırlıklarına devam eden adaylar, bir yandan da ALES/3 başvuru tarihleri ve sınav ücretine ilişkin ÖSYM kılavuzunu inceliyor. Peki, 2024 ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?