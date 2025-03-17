Alessandra Ambrosio ve sevgilisi Buck Palmer Los Angeles sokaklarında aşka geldi

Alessandra Ambrosio, sevgilisi Buck Palmer ile ilişkisini Kasım 2024'te ilan etti. Hawaii'nin Kauai Adası'nda yaptığı tatilden fotoğrafları paylaşarak, erkek arkadaşını hayranlarıyla tanıştırdı.

Çift, Noel dönemini de Brezilya'da birlikte geçirdi. Ünlü model, erkek arkadaşıyla o tatilden fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı.