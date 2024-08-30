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        Alev alan otomobil bomba gibi patladı

        Bursa'da seyir halinde arıza yapan otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili emniyet şeridine çekip uzaklaşan sürücü, itfaiye haber verdiği sırada araçta patlama meydana geldi, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:45
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        Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi'nden Bursa istikametine giden plakası belirlenemeyen otomobil, Ovaakça Mahallesi yakınlarında motor kısmından alev aldı.

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        Emniyet şeridine çektiği otomobilden inen sürücü, itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, araçta patlama oldu.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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        İtfaiye ekibi araçtaki alevleri söndürürken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

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        Cep telefonu ile görüntülenen araç yangınıyla ilgili soruşturmaya başlandı.

        #otomobil
        #yangın
        #Patlama
        #Bursa
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