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Alev Alev 11. yeni bölüm fragmanı yayında! - Alev Alev 10. son bölüm tek parça izle:

SHOW TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Alev Alev 10. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin son bölümüne; İskender'in kurduğu zekice plan damga vurdu. İşte şimdiden merakla beklenen Alev Alev 11. yeni bölüm fragmanı...

Alev Alev 11. yeni bölüm fragmanı yayında! - Alev Alev 10. son bölüm tek parça izle:

Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 10. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 11. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ALEV ALEV 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi'ye karşı büyük bir koz elde eden Cemre, kızı Güneş ile kavuşmaya bir adım daha yaklaştı. Hem Çelebi'nin boşanmayı kabul etmesi hem de Tomris'in yardımıyla akıl sağlığı yerinde raporunu alması Cemre'yi daha da güçlendirdi. Ali'den bir türlü haber alamayan Çiçek ise İskender'in karşısına çıktı ancak Ali'yi, İskender'in elinden kurtaramadı.

Bunun üzerine Rüya'dan yardım isteyen Çiçek'e destek gecikmedi. Rüya, Ozan ve Ömer, Ali'yi İskender'in kaçırdığını herkese duyurmak için haber yaptırmaya karar verdi. Üçü el birliğiyle haberi basıp duyurmayı başardı ancak bu hamle İskender'i durdurmaya yetmedi. Ali yüzünden Şimal'den zaten şüphelenen İskender, hem gördükleri hem de Çelebi'den duyduklarıyla artık bir şeyler olduğundan iyice emin oldu.

ALEV ALEV 10. SON BÖLÜM İZLE

Ali'yi alması için Çiçek'i çağıran İskender, Çiçek'ten maskesini çıkarmasını istedi. Ali'nin hayatı tehlikede olduğu için çaresiz kalan Çiçek sonunda maskeyi çıkardı ve büyük yüzleşme gerçekleşti. İskender, Çiçek'in hayatta olduğunu öğrendi. Bu gelişme başta Tomris'in olmak üzere herkesin hayatında her şeyi alt üst etti.

İskender, tüm basın mensuplarını toplayarak Çiçek'i insanların karşısına çıkardı ve yaşadığını gösterdi. İskender'in masum olduğunu ve onu bıçaklayanın Ali olduğunu söyleyen Çiçek, Kayabeyli ailesini herkesin önünde bir kez daha akladı. Tüm bu anlara şahit olan Rüya da Çiçek'in yaşadığını kendi gözleriyle gördü. Çiçek'in hala hayatta olduğunu herkes öğrenirken, bu durumun tüm dengeleri ne yönde değiştireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

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