Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonAlev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 13. son bölüm tek parça izle:
ABONE OL

Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 13. son bölüm tek parça izle

SHOW TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Alev Alev 13. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin son bölümüne; Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kaldı ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 13. son bölüm tek parça izle:

Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 13. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 14. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır.

Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır.

Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

ALEV ALEV 13. SON BÖLÜM İZLE

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir Zamanlar Çukurova 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 82. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova fragmanı geldi mi?
Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova hangi köyde çekiliyor? İşte çekim yapılan yerler
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?
Alev Alev oyuncuları kimler, isimleri ne? Alev Alev konusu ne? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim? ÇGHB 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? ÇGHB 2 oyuncuları gerçek isimleri
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Agorafobi oyuncuları kimler? Agorafobi (Big Sky) filmi konusu nedir?
TELEVİZYONAgorafobi oyuncuları kimler?
Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler nerede çekildi?
TELEVİZYONOrganize İşler oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?
"Ebru Akel'le Kadın İsterse" çok yakında Show TV'de!
TELEVİZYON"Ebru Akel'le Kadın İsterse" çok yakında Show TV'de!
Mucize Doktor oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Mucize Doktor oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONMucize Doktor dizisi oyuncuları kimler?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep konusu nedir?
TELEVİZYONAkrep dizisi nerede çekiliyor?