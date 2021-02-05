Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 13. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 14. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır.

Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır.

Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

ALEV ALEV 13. SON BÖLÜM İZLE

