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HaberlerTelevizyonAlev Alev 17. bölüm tanıtım! Çelebi hamlelerine devam ediyor!
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Çelebi hamlelerine devam ediyor!

Alev Alev bu akşam 17. bölümüyle ekrana gelecek. Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başlar. Çelebi'nin karşısında olan herkes mutlu bir şekilde yan yanadır. Çelebi, bunun üzerine Cemre ve ona yardım edenlere sağlam bir ders vermek için harekete geçer. Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecektir. Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Alev Alev 17. bölüm tanıtım! Çelebi hamlelerine devam ediyor!
HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 17. bölümüyle ekrana gelecek. Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başlar. Çelebi'nin karşısında olan herkes mutlu bir şekilde yan yanadır. Çelebi, bunun üzerine Cemre ve ona yardım edenlere sağlam bir ders vermek için harekete geçer. Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecektir. Çiçek ise İskender'le ilgili intikam planını Rüya'dan gizlemek için çaba sarf ederken, İskender'in kendisine tatlı bir sürpriz hazırladığından haberdar değildir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 17. Bölüm Tanıtımları;

Alev Alev'in 17. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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