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Alev Alev 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Alev Alev 17. bölümde neler olacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 17. yeni bölümü için geri sayım başladı. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde Çelebi'nin öfkeyle harekete geçtiği sahne olay yaratacak. İşte merakla beklenen Alev Alev 17. yeni bölüm 2. fragmanı...

Alev Alev 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Alev Alev 17. bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

"SEN ORADA OLDUKÇA, O İNSANLARIN BAŞINDAN BELA EKSİK OLMAYACAK!"

Çelebi'nin öfkeyle harekete geçtiği tanıtımda Ozan, inşaattaki kaza ile ilgili suçlandığı için zor durumda kalıyor.

Ömer, Ozan'a yardım etmek isterken, ikilinin duygusal anları izleyenleri derinden etkiliyor. Çelebi, Cemre ve ona yardım eden herkesin hayatına zarar vermeye devam ederken, kadınların korku dolu halleri büyük merak uyandırıyor.

ALEV ALEV 17. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başlar. Çelebi'nin karşısında olan herkes mutlu bir şekilde yan yanadır. Çelebi, bunun üzerine Cemre ve ona yardım edenlere sağlam bir ders vermek için harekete geçer.

Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecektir. Çiçek ise İskender'le ilgili intikam planını Rüya'dan gizlemek için çaba sarf ederken, İskender'in kendisine tatlı bir sürpriz hazırladığından haberdar değildir.

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