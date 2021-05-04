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Alev Alev 26. yeni bölüm ragmanı izle - Alev Alev 26. yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Alev Alev 26. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümüne Çelebi ve Ozan'ın arasında yaşanacak olanlar damga vuracak. İşte şimdiden merakla beklenen Alev Alev 26. yeni bölüm fragmanı...

Alev Alev 26. yeni bölüm ragmanı izle - Alev Alev 26. yeni bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

"ÇELEBİ KAYABEYLİ YAŞIYOR..."

Güneş'in büyük bir korkuyla babasını gördüğünü söylediği tanıtımda Cemre, Çelebi'nin hayatta olduğuna dair gazetecilere açıklama yapıyor. Çelebi'nin gizlenmek için girdiği kılık izleyenleri şaşırtırken, Ozan ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor. Çelebi, Ozan'a silahını doğrulturken, duyulan patlama sesi korku dolu anlara sahne oluyor. Cemre'nin gözyaşları ise akıllara "Ozan vuruldu mu?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV'İN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 26. Bölüm Tanıtımı;

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