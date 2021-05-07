Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümü sonrası gözler 27. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 26. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür.

Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.