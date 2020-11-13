Küvet pozu: Bana daha çok köpük verin

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Alev Alev, 2. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

ALEV ALEV 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır. Rüya'nın “bir katille asla evlenmem” sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar.

Gözlerini yeni bir evde, yeni bir kimlikle açan Çiçek, Tomris'den "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder. Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmemektedir.

ALEV ALEV 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Alev Alev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...