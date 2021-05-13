Alev Alev bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan başrollerini ise Demet Evgar, Hazar Errgüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı Alev Alev dizisinin yeni bölümü bu kaşma yayınlanmayacak. Peki, Alev Alv 27. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?



ALEV ALEV BU AKŞAM NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla Alev Alev dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 20 Mayıs'ta yayınlanacak.

ALEV ALEV SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Alev Alev dizisinin yeni bölümünde; Çelebi'nin ortaya çıkacağına emin olan Ozan, Cemre'den uzak kalacağı için efkarlanırken, bu belirsiz ve güç durum ikiliyi derinden etkiliyor.