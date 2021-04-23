Ömer, Ozan'ı kurtarabildi mi? 0:00 / 0:00

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'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde hapisten çıkma umudunu giderek kaybeden Çelebi, Adnan'a Ozan'ı öldürmesi için görev verdi. Çelebi'den aldığı son görevi yerine getirmek için harekete geçen Adnan, Ozan'ı vurmak üzere hamle yaparken, bu sırada Ozan'ı arayan Ömer, kardeşini kurtarmak için onun üstüne atladı.

Adnan, Ozan'ı öldürmek için harekete geçiyor;

Finalde Adnan'dan Ozan'ın öldüğünü duyan Çelebi, istediği haberi aldıktan sonra işin üstüne kalacağını ve bir daha hapishaneden çıkamayacağını anlayarak intihara teşebbüs etti.

"Çelebi Kayabeyli'nin sonu bu olamaz!"

ÇİÇEK, İSKENDER'İ KURTARMAK İÇİN RİSKLİ BİR KARAR ALDI

Bülent cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan Çiçek'i kurtarmak için herkes seferber oldu. Küsmüş olmasına rağmen Rüya, Çiçek'in yardımına koşarken Çiçek de İskender'i kurtarmak için harekete geçti. İskender'in kendisi yüzünden hapse girmesini istemeyen Çiçek, hayatını alt üst edecek bir adım atarak Atlas'ı şahitlik yapması için mahkemeye götürdü. Atlas'ı olayların tanığı olarak dinleyen mahkeme, İskender'i serbest bıraktı. Çiçek'in yalan söylediğini ve İskender'i kurtarmak için yaptıklarını Atlas'tan öğrenen Tomris, Çiçek'i evden kovdu.

Çiçek, İskender'i kurtardı;

RÜYA, ÖMER İLE KALMAYA KARAR VERDİ

Sevdiği kadını kaybetme korkusu yaşayan Ömer, Rüya'nın İzmir'e gitmesini engellemeye çalıştı. Havalimanına giden Rüya'nın karşısına çıkan Ömer, ondan gitmemesini istedi. Ömer'in anlattıklarından etkilenen Rüya, kalbinin sesini dinleyerek İstanbul'da kalmaya karar verdi. Bu kararın ardından ikili duygu dolu anlar yaşadı.

Rüya, Ömer ile kalıyor;

İSKENDER, ÇİÇEK'E AÇILABİLECEK Mİ?

Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. İskender'in Çiçek'e duygularını ifade ettiği sahnede Çiçek, duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak İskender'in hislerini açıklamasına engel oluyor. İskender'in ilk kez Çiçek'e aşık olduğunu açıkça dile getirmesi ise dikkat çekiyor.

İşte "Alev Alev"in 25. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!