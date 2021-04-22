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HaberlerTelevizyonAlev Alev 24. bölüm tanıtım! Çiçek, İskender'i kurtarmaya çalışıyor!
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Çiçek, İskender'i kurtarmaya çalışıyor!

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 24. bölümüyle ekrana gelecek. İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya, Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir. Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Alev Alev 24. bölüm tanıtım! Çiçek, İskender'i kurtarmaya çalışıyor!
Çiçek, İskender'i kurtarmaya çalışıyor!
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HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 24. bölümüyle ekrana gelecek. İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya, Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir. Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 24. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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