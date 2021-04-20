Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

"GİTME..."

Çiçek, İskender'in hapse girmesini engellemek için harekete geçerken, Atlas'ın dedikleri üzerine Çiçek'in yalan söylediğini anlayan Tomris, Çiçek'i evden göndererek şaşırtıcı bir tepki gösteriyor. Ömer, İstanbul'dan gitmeye karar veren Rüya'nın karşısına çıkarken, ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ALEV ALEV'İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya, Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir.

Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.