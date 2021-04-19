Alev Alev 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Alev Alev 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Cemre'nin sözleri üzerine Ömer'in, Rüya için harekete geçtiği tanıtımda Çiçek ile İskender'in birbirine sarıldığı anlar dikkat çekiyor.

Alev Alev 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanında; Çelebi'nin tehditkar sözleri yapacağı hamleler konusunda akıllarda soru işaretleri oluştururken, Adnan'ın Ozan'ı takip ettiği dakikalarda patlayan silah sesiyle gerilim giderek yükseliyor. Evde büyük bir şok yaşayan Cemre'nin gördüğü manzara ise merak konusu oluyor.

ALEV ALEV 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi'nin hapishaneye girmesiyle derin bir nefes alan Cemre, kızı Güneş'e kavuştu. Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi'nin hedefinde İskender vardı. Kurtuluş yollarını düşünmeye başlayan Çelebi, İskender'e karşı savaş başlattı. Rüya ile görüşmek isteyen Çelebi, Kenan cinayetini İskender'in üzerine atmayı planladı. Rüya'ya, babasının katilinin İskender olduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini açıklayan Çelebi, evinde bir video olduğunu söyledi. Çelebi'nin söylediği kanıta ulaşan Rüya, babasını evden İskender'in çıkardığını gösteren videoyu izleyince şoke oldu.

Gördüklerinden sonra Rüya, İskender'i ihbar etti. İskender, Kenan cinayeti sebebiyle gözaltına alındı. İskender'in gözaltına alındığını duyan Çiçek, tüm gerçekleri açıklamak için Rüya ile yüzleşmeye gitti. İskender'in aslında katil olmadığını söyleyen Çiçek, gizlediği her şeyi itiraf etti. İskender'e yardım ettiğini de söyleyen Çiçek'in itirafları Rüya'yı şoke etti. Diğer yandan Bülent cinayetine dair sırlar açığa çıkmaya başlayınca, İskender ve Çiçek köşeye sıkıştı. Çelebi'nin avukatının yaptığı ihbar üzerine finalde Çiçek, kasten adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı. Bülent'in ölümüyle hayatları alt üst olan Çiçek ve İskender'in yaşayacakları şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güldür Güldür Show'da Cuma akşamı kahkaha tufanı var
TELEVİZYONGüldür Güldür Show'dan yeni fragman
Kağıt Ev dizisinin gerçek hikayesi nedir? Kağıt Ev La Casa De Papel bağlantısı nedir?
TELEVİZYONKağıt Ev gerçek hikayesi nedir?
Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında?
TELEVİZYONErdal Beşikçioğlu kimdir?
Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosu: Kağıt Ev oyuncuları isimleri nedir?
TELEVİZYONKağıt Ev oyuncuları isimleri nedir?
Sefirin Kızı neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONSefirin Kızı neden yok?
Çukur Efsun ölüyor mu? Çukur Efsun diziden ayrılıyor mu? Çukur Efsun Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONÇukur Efsun ölüyor mu?
Çukur 125. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 125. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur 125. yeni bölüm ön izleme yayında!
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TRT1 yayın akışı! Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yok mu
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim, karakterleri ne? İşte Uyanış Büyük Selçuklu konusu
TELEVİZYONUyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim?
Çukur dizisi oyuncuları tam kadro! Çukur oyuncuları kim? Çukur dizisi konusu ne?
TELEVİZYONÇukur dizisi oyuncuları kim?