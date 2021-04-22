Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! 0:00 / 0:00

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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ozan'ın annesi Seher ile Cemre'nin arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede Seher, Çelebi yüzünden Ozan'ın başına gelenlerden dolayı Cemre'ye sert tepki gösteriyor. Oğlu için endişelenen Seher'in tavrı, Cemre'yi de zor durumda bırakıyor. Ozan ve Cemre'nin ilişkisinin bu durumdan nasıl etkileneceği ise büyük bir merak konusu oluyor.

ALEV ALEV'İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya, Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir.

Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 24. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;