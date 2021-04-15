Alev Alev'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! 0:00 / 0:00

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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Çiçek, yüzünden vicdan azabı çektiği büyük gerçeği Rüya’ya itiraf ederken ikili arasındaki gerilim de yükseliyor. Kenan’ı öldürenin İskender olmadığını ve de İskender’e yardım ettiğini söyleyen Çiçek'in açıklamasından sonra Rüya ile arasında yaşanacaklar büyük bir merak konusu oluyor.

ALEV ALEV'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalır. Cemre kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aralanırken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 23. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;