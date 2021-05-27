'Photoshop’a ihtiyacım var mı?'

Alev Alev neden final yaptı? Alev Alev neden bitti? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Alev Alev dizisi 28. son bölümü ile seyircisine veda edecek.

ALEV ALEV NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Alev Alev dizisinin final kararı ile ilgili yapımcılardan açıklama yapılmadı.

ALEV ALEV FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır. Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir.

Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir. Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.