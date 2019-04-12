30 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu spor hayatına Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Hem profesyonel basketbol hem de profesyonel futbol oynayan tek milli sporcu olan Can Bartu, sarı-lacivertli formayla efsaneleşti, sadece Fenerbahçelilerin değil milyonların sevgisini kazandı.

12 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinde hayata gözlerini 83 yaşındayken yuman efsane isim, yine bir Fenerbahçe efsanesi tarafından unutulmadı. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı terleten Brezilyalı Alex de Souza, Can Bartu'nun vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayımladı.

Alex'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim, çok üzgünüm. Değerli ailesi ve Fenerbahçe ailesine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanın cennet olsun Can Bartu"