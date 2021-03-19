Fenerbahçe'de taraftarın efsanelerinden olan Alex de Souza, merakla beklenen teknik direktörlük kariyerine başlıyor. Breziyalı eski futbolcu, ülkesinde teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmak üzere.

Globo'da yayına katılan Alex, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımının başına geçmek üzere olduğunu açıkladı. Görüşmeler devam ederken anlaşma sağlanması halinde 43 yaşındaki Alex, nisan ayında başlayacak iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

YENİ MALATYA'NIN GÜNDEMİNDEYDİ

Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Alex de Souza'yı gündeme alacaklarını açıklamış ancak ilerleme kaydedilememişti.

Son olarak Brezilya’nın Coritiba'dan top koşturan Alex, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giymiş 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.



