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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Alexander Zverev ile Qinwen Zheng, 3. turda - Tenis Haberleri

        Alexander Zverev ile Qinwen Zheng, 3. turda

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve kadınların 7 numaralı seribaşı Qinwen Zheng 3. tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:07
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        Zverev ile Zhen, 3. tura yükseldi!
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        Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve kadınların 7 numaralı seribaşı Qinwen Zheng, Sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta 3. tura yükseldi.

        New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 3. gün karşılaşmalarıyla devam edildi.

        Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya 77 numarası Alexandre Muller'i 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) mağlup ederek tur atladı.

        Kadınlarda 7 numaralı seribaşı Qinwen Zheng, dünya 75 numarası Erika Andreeva karşısında ilk sette zorlansa da rakibini 2-1 (6-7, 6-1, 6-2) mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

        Tek kadınlarda günün sürprizi ise Krejcikova-Ruse mücadelesinde yaşandı. Dünya 8 numarası Barbora Krejcikova, 122. sıradaki Elena-Gabriela Ruse'ye 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

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