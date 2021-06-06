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Aleyna Kalaycıoğlu boyu kaç, mesleği ne? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2021'in en başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyor. İki yarışmacının ailelerinin tartışması sonrası Acun Ilıcalı olaya müdahalede bulundu. İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler...

Aleyna Kalaycıoğlu boyu kaç, mesleği ne? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2021'de Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel'in ailelerinin tartışması Ada Konseyine taşındı. Aleyna Kalaycıoğlu son bölümde "Ailem kırmızı çizgim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin 'yarışı bırak gel' demesinin ardından "Annem böyle bir şey demez, anneme bunu dedirtecek ne olmuş olabilir çok merak ediyorum. Uyku uyuyamadım." dedi. İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilen detaylar...

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

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