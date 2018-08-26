Aleyna Tilki 100 bin TL'lik teklifi reddetti!

Demet Akalın, Berkay ve Kerimcan Durmaz gibi isimlerin çıktığı Bodrum Yalıkavak’taki bir beach club’dan Aleyna Tilki’ye bayramda sahneye çıkması için teklif gönderildi. Ancak, Tilki, bu teklifi reddetti