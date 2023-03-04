Aleyna Tilki: Bana mesaj atın

"ARTIK BİR AYAĞIM HATAY'DA"



Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Aleyna Tilki, "Artık bir ayağım Hatay’da. Sık sık gidip, geliyorum. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor" açıklamasını yapmıştı.