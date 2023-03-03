"BUGÜN TEKRAR GİDİYORUM"



22 yaşındaki popçu, yeniden Hatay'a ve ardından da Adıyaman'a gideceğini duyurdu. Depremzede çocuklarla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Tilki, gönderisine şu mesajı yazdı:



Bugün tekrar Hatay’a gidiyorum. Orada çocuk olan çadır kentler ve bölgeleri bana mesaj atabilirsiniz. Sonra da Adıyaman’a geleceğim. Oyuncaklar hazır. Tüm çocuklar birbirinden güzel, gözleri çok şey anlatıyor. Benim telimden fotoğraf çekmek istemişlerdi. Çok tatlılardı, çok akıllılardı, çok güçlülerdi. Ve çok masum...