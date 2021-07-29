Aleyna Tilki Evlendi mi? sorusunun cevabı belli oldu. Yeni albümü Sır'ı tanıtmak için çok konuşulacak bir konsepte imza atan Aleyna Tilki Magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte genç popçunun düğün görüntüleri hakkında merak edilenler...

ALEYNA TİLKİ EVLENDİ Mİ?

Ünlü Popçu Aleyna Tilki, 30 Temmuz 2021'de satışa çıkacak "Sır" albümünün tanıtımı için yakın dostlarını davet ettiği bir parti düzenledi. Sözü ve müziği kendisine ait olan albümünün tanıtımı için bir robot ile nikah masasına oturan Aleyna Tilki, partiyi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınladı.

Aleyna Tilki'nin albüm kapağını paylaştığı fotoğrafa yazdığı açıklama takipçilerinin "Aleyna Tilki evleniyor mu?" sorusunu araştırmasına neden olmuştu.

Albüme adını veren parça Sır'ın klibinde bir robotla kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, albüm tanıtımını da bir kır düğünü konseptinde hazırlayıp klibinde oynayan robotla evlendi.

Sır albümünün tanıtım partisindeki düğün görüntüleri sosyal medyada çok fazla paylaşıldı.