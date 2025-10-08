Habertürk
        Aleyna Tilki, Grammy'de aday değerlendirmesinde

        Aleyna Tilki, Grammy'de aday değerlendirmesinde

        Aleyna Tilki'nin 'Kırlar' albümü, 68'inci Grammy Ödülleri'nde 'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine kabul edildi

        Giriş: 08.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:03
        Grammy'de aday değerlendirmesinde
        Manifest ve Melike Şahin'in ardından Aleyna Tilki'nin de 68'inci Grammy Ödülleri'nde aday değerlendirilmesine kabul edildiği öğrenildi.

        Tilki'nin, 'Kırlar' albümü, 'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edildi.

        #Aleyna Tilki
