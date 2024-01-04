Aleyna Tilki: Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler

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"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BACAĞI KOPTU"



Aleyna Tilki ayrıca, "Konuşmamam için korku vermeye çalışıyorlar. Konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler. Gözümün önünde bir adamın bacağı da koptu. Sahneye bıçakla biri de atladı. Ama korkmuyorum" diye konuştu.