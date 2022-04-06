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Aleyna Tilki'ye kabusu yaşatan şüpheliye 4 yıla kadar hapis istemi!

Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Aleyna Tilki'ye kabusu yaşatan şüpheliye hapis istemi!
Şüpheliye 4 yıla kadar hapis istemi!
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DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin şarkı Aleyna Tilki'ye daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı ve krokisini çıkardığı anlatıldı.

Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek, evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi.

UZLAŞMA OLMADI

Soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.

ADRESİ İNTERNETTE BULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti.

Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek, site bahçesine girdiğini anlatmıştı. Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı.

Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., Aleyna Tilki'yi karakolda gördüğünü de belirtmişti. Aleyna Tilki, savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirmişti.

Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede Muhammed Erkam A. hakkında, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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