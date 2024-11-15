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        Haberler Ekonomi Otomobil Alfa'nın ilk elektrikli modeli satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Alfa'nın ilk elektrikli modeli satışa sunuldu

        Alfa Romeo Junior'ın yüzde 100 elektrikli ve hibrit seçenekleri Junior Elettrica ve Junior Ibrida'nın Türkiye teslimatları başladı. Junior ile yeni bir pazara girdiklerini ifade eden Marka Direktörü Özgür Süslü, "Junior öncesinde ürün gamımızda yer alan modellerimizle, otomobil pazarının yüzde 38'ini kapsıyorduk. Junior'ın ürün gamına katılmasıyla pazarı kapsama oranımız yüzde 52'e ulaşacak" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:54
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        Alfa'nın ilk elektrikli modeli satışa sunuldu
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        Alfa Romeo’nun B-segment SUV modeli Junior, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

        Yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo Junior pazarda elektrikli motor seçeneğinde Elettrica ve Elettrica Speciale, hibrit motor seçeneğinde ise Ibrida ve Ibrida Speciale donanım seviyeleri ile müşterileriyle buluşuyor.

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        Junior Elettrica, yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içerisinde ise 590 kilometre menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 20’den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebiliyor. Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiriyor.

        Junior Elettrica 1 milyon 549 bin 900 TL’den, Junior Ibrida ise 1 milyon 649 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatları ile satışa sunuluyor. Üst donanım seviyesi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 TL, Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 TL fiyatına sahip olacak.

        Türkiye'nin Alfa Romeo markasının hızlı büyüme gösterdiği ülkelerden biri olduğuna değinen Marka Direktörü Özgür Süslü, "Hedefimiz yeni jenerasyonu Alfa Romeo markasına kazandırmak. Junior ile pazara yüzde 100 elektrikli bir Alfa Romeo modelini sunuyoruz. Alfa Romeo böylelikle Türkiye’de satılan her 7 otomobilden birinin yer aldığı kompakt SUV sınıfına da giriş yapıyor" dedi.

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