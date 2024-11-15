Alfa'nın ilk elektrikli modeli satışa sunuldu

Alfa Romeo’nun B-segment SUV modeli Junior, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo Junior pazarda elektrikli motor seçeneğinde Elettrica ve Elettrica Speciale, hibrit motor seçeneğinde ise Ibrida ve Ibrida Speciale donanım seviyeleri ile müşterileriyle buluşuyor.

Junior Elettrica, yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içerisinde ise 590 kilometre menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 20’den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebiliyor. Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiriyor.