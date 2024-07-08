Alfa Romeo'nun ismi tartışma yaratan yeni modeli Junior, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

Nisan ayında 'Milano' adı ile tanıtılan İtalyan model, ülkede kriz yaratmıştı. Otomobilin İtalya yerine Polonya'da üretilecek olmasına tepki gösteren İtalyan hükümeti, İtalya dışında üretilen bir ürünün bir İtalya adı taşımasının 'yasal' olmadığına yönelik sert bir açıklama yapmış, bu açıklamaların üzerine de Alfa Romeo otomobilin ismini Junior olarak değiştirmişti.

Markanın B-SUV segmentindeki ilk otomobili olan Junior'ın, hem C-hatchback hem de B-hatchback segmentindeki boşluğu doldurması hedefleniyor.

Temmuz ayında ön satışlara açılacak, Ekim ayında da hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile Türkiye yollarına çıkacak otomobili, İtalya'da gerçekeştirilen özel bir etkinlikte yakından inceleme fırsatı bulduk.

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'EN ÇOK SATAN MODELİMİZ OLACAK'

Junior'a geçmeden önce, Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü'nün, markanın gelecek hedefleri ile ilgili olarak Habertürk'e yaptığı özel açıklamalara bakalım.

Yılın ilk 6 ayında 440 adet satış yaptığını bildiren Özgür Süslü, "Yılın geri kalanında, Junior modelimizin lansmanı ile satış adetlerimizin artmasını bekliyoruz. Markanın B-SUV Premium segmentine ilk kez girişini sağlayacak bu modelin yoğun ilgi göreceğine ve yüksek satış potansiyeline sahip olacağına inanıyoruz. Tonale ile yaptığımız çıkışı Junior ile devam ettirmek istiyoruz. Junior hem yüzde 100 elektrikli hem hibrit motor seçenekleri ile daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edecek. Alfa Romeo markasının en çok satan modeli olacağını öngörüyoruz" dedi.

Otomotiv sektörü açısından, yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini de sıralayan Süslü, "Temmuz’dan sonra pazarın gidişatını finansman maliyeti/erişim kolaylığı ve döviz kuru seviyesindeki değişim etkileyecektir. Yıl sonu toplam pazarın 800 bin adetin üzerinde satış ile kapanacağını tahmin ediyoruz" tahminin paylaştı.

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YÜKSEK PERFORMANSLI OTOMOBİLLERİN MÜHENDİSLERİ GELİŞTİRDİ

Kuzey İtalya'daki Balocco pistinde gerçekleşen sürüş etkinliğinde, Junior'un yüzde yüz elektrikli versiyonu 'Veloce'nin direksiyonuna geçtik.

İlk olarak, Junior Veloce projesinde, Alfa Romeo’nun, 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA gibi otomobillerinin geliştirilmesinde görev alan mühendis ekibin mesai yaptığını aktaralım.

Markanın geçmişteki spor modellerine gönderme yapan otomobilde, 25 mm alçaltılan spor süspansiyon yer alıyor.

Ayrıca, Veloce versiyonuna özel olarak, sportif ön ve arka viraj denge çubukları, dört pistonlu monoblok kaliperlerin bulunduğu 380 mm'nin üzerinde ön disklere sahip fren sistemi, Torsen diferansiyel gibi eklentiler otomobile eklenmiş durumda.

20 inç jantlar ile gelen bu versiyonda, 280 beygir güç çıkışı ve 345 Nm tork sağlayan yeni nesil M4+ elektrik motoru görev yapıyor. Alfa Romeo mühendisleri ve Stellantis Engineering Propulsion Systems ekibi ile Emotors arasındaki ortak girişim tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni güç aktarım organları sayesinde, Junior Veloce 0'dan 100 km/sa hıza 5.9 saniyede çıkıyor. REKLAM 410 km menzile sahip otomobilin bataryaları ise yüzde 10'dan yüzde 80'e 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada doluyor. SINIRLI DİFERANSİYEL VELOCE'YE ÖZEL Junior Veloce ile birlikte, Alfa Romeo yeni Torsen "D" mekanik sınırlı kaymalı diferansiyelin de dünya lansmanını yaptı. Önden çekişli bir elektrikli araçtaki ilk uygulama olan bu yeni sistem, 2006 yılında 147 Q2’nin öncülük ettiği sistemin daha hafif ve verimli olacak şekilde gelişmiş evrimi niteliğinde olarak açıklanıyor. Yeni sistem özellikle, sürüş koşullarına ve yol yüzeyine göre torkun ön tekerler arasında dinamik ve tutarlı bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. 'D.N.A.'SI ELEKTRİĞE UYARLANDI Junior Veloce'de yol tutuşu ve performansı optimize eden sürüş modları Alfa D.N.A. aracılığıyla seçilebiliyor. Özellikle Junior Veloce'de "Dinamik" mod maksimum güç ve tork kullanılabilirliği sağlıyor, direksiyon ve pedalların hassasiyetini artırıyor. Ek olarak, tamamen mekanik frenleme genel sportif karaktere de katkıda bulunuyor. REKLAM "Doğal" sürüş modu maksimum çıkışı ve hızı sınırlıyor ve ESP sistemi günlük kullanımda enerji ve tüketim tasarrufu sağlayacak biçimde daha tutucu bir karakter sergiliyor. "Gelişmiş Verimlilik" modunda ise, tork en yüksek enerji verimliliği için 300 Nm ile sınırlandırılıyor. Son olarak, Junior Veloce, gaz pedalı her bırakıldığında daha yoğun ve ileri düzey rejenerasyon için yükü ön aksa aktarmayı ve böylece yol tutuşunu artıran ve aracın menzilini iyileştirmeyi sağlayan "B-modu" tuşu ile birlikte geliyor. 'GİZLİ PİST' İLK KEZ DIŞARIYA AÇILDI Balocco Test Pisti'nde gerçekleştirilen etkinlikte Junior’ın en yüksek özelliklere sahip versiyonunu tip onayının öncesinde test ettiğimizi de belirtmek gerek. Bu etkinlik ile 20 kilometrelik 'Langhe' pisti de, Alfa Romeo geliştirme ekibi dışında ilk kez dışarıdan sürücülere de açılmış oldu.