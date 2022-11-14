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Haberler İş-Yaşam Alfa Solar arzına 53 kat ve 28,6 milyar TL talep geldi
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Alfa Solar arzına 53 kat ve 28,6 milyarlık talep geldi

Deniz Yatırım liderliğindeki Alfa Solar halka arzı tamamlandı.  Borsa İstanbul’a merhaba diyecek olan Alfa Solar, halka arz büyüklüğünün 53 katını aşan 28,6 milyar TL’lik talep geldi.

Alfa Solar arzına 53 kat ve 28,6 milyar TL talep geldi
HABERTURK.COM

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Alfa Solar’ın halka arzı yüksek yatırımcı talebi ile tamamlandı. 9-10-11 Kasım tarihleri arasında 58,50 TL fiyattan talep toplayan şirketin arzına yatırımcılardan 53 katı aşkın talep geldi. Bireysel yatırımcıların daha fazla pay almasına yönelik başvuru sistemi ile yüksek başvurulu yatırımcıların talepleri binde 7 oranında karşılanırken, bireysel yatırımcıların talepleri yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Halka arzda 1.001 adet ve üzerindeki yüksek başvurulu yatırımcılardan 142 kat ve 19 milyar TL talep toplandı ve yaklaşık binde 7 oranında karşılanma gerçekleşti. Kurumsal yatırımcılardan 43 kat ve 3,5 milyar TL’lik talep toplandı. 1.000 adet ve altındaki bireysel yatırımcılardan yaklaşık 19 kat ve 6 milyar TL talep toplandı ve yüzde 5,4 oranında karşılanma gerçekleşti. Bu şekilde, 1.000 adet ve altında pay adedinin yer aldığı bireysel yatırımcı kategorisinde, 330 bin 263 yatırımcı halka arzın yüzde 60’ını aldı.

Borsa İstanbul’da, 16 Kasım’da düzenlenmesi planlanan Gong Töreni’nin ardından Yıldız Pazar’da ALFAS kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Alfa Solar’ın halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 538 milyon TL oldu.

'YENİ ORTAKLARIMIZ HOŞGELDİ'

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Alfa Solar CEO’su Hüseyin Karabaş, “Alfa Solar olarak, 2022 yılının ilk 6 ayını 698 milyon TL ciro, 138 milyon TL net kar ile kapattık. Toplam ciromuz Haziran 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 380 artış kaydetti. Temel konsantrasyonumuz üretimi aralıksız artırarak devam ettirmek. Artık yüz binlerce yeni ortağımızla büyümek istiyoruz” diye konuştu.

Alfa Solar olarak daha kurumsal ve şeffaf bir yapıda; karlılıktan ödün vermeden, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli öncelikleri olduğunu da vurgulayan Karabaş, “Borsada işlem görmeye başladığımız tarihten itibaren 5 yıl boyunca, net dağıtılabilir dönem kârımızın yüzde 30’unu nakit olarak dağıtacağız. Toplamda 350 bine yakın yeni ortağımız hesap verebilir ve şeffaf şekilde büyüyen, büyürken düzenli temettü alabilecekleri bir şirkete ortak oldular” dedi.

'MUTLULUK DUYUYORUZ'

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise “Halka arz büyüklüğünün 53 katı, 28,6 milyar TL talep ile yeni bir rekora imza attık. Halka arzda temel hedeflerimiz yaygınlık ve güçlü talep idi. Kullandığımız dağıtım sistemi ve gösterilen ilgi sayesinde iki hedefimize de ulaştık. Alfa Solar’a bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.

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