Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı

17.07.2018 - 08:58 | Güncelleme:

Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştirilen Duygu Su Gülpınar, merak edilen soruları sosyal medya hesabında yanıtladı. Gülpınar, "Beni yoktan var etmedi kimse. Ben vardım! Yüksekten uçmadım ben, çakılmamı beklemeyin!" dedi

  • 1 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    Ali Ağaoğlu, sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile yollarını ayırdı. Çok geçmeden Gülpınar, yeni bir aşka yelken açtı. 

  • 2 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    Gülpınar, Bigutay Deligöz ile aşk yaşamaya başladı.

  • 3 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştiri odağı olan Duygu Su Gülpınar, merak edilen soruları sosyal medya hesabında yanıtladı.

  • 4 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
    4 | 23

     - Kaç yaşındasın?

    21 Haziran 1995

  • 5 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
    5 | 23

    - Estetik var mı?

    Diş dolgusu estetik sayılıyorsa iki dişimde var.

  • 6 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Hikayelerdeki araba senin mi?

    Artık göreceğiniz her şey Bigutay ile ikimizin.

  • 7 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Hayatındaki en değerli ilk 3 kişi?

    Kuzenim Merve, kız kardeşim Jülide ve Bigutay.

  • 8 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Aldıklarımı iade ettim dedin ama pahalı marka bileklik hala kolunda.

    Kolumdaki bilekliği ben aldım!

  • 9 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
    9 | 23

    - Mal varlığının kaynağı ne?

    Okulumu okurken stajyer antrenörlük yapıyordum. Daha sonra PT olana kadar devam ettim. İzmir'de birçok spor salonu açtık. Güzel işler yaptım.

  • 10 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Kıyafetini, saatini falan bıraktın mı? 

    Her şeyi geride bıraktım. 3 yıl önce de bir hayatım vardı. Yeni doğmadım!

  • 11 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Hayallerin nedir?

    Küçük bir kızken hep balerin olmak isterdim. Oldum. Balerin olup Royal'de dans etmek istedim. Olmadı. İnsanlara yardım edebilecek güce sahip olmayı istedim. Oldu. Ailemle hep mutlu yaşamak istedim. Olmadı.

  • 12 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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    - Aldığın her şeyi geri verdin mi?

    Beni yoktan var etmedi kimse. Ben vardım! Yüksekten uçmadım ben, çakılmamı beklemeyin!

  • 13 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 14 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 15 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 16 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
    16 | 23
  • 17 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 18 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 19 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 20 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 21 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 22 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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  • 23 Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar merak edilenleri anlattı - Magazin haberleri
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Yorumlar 2
  • Misafir 7 dakika önce
    Ah para var ya bu para gözün kör olsun.insanin insanlığa yaptığı en büyük ihanet...
  • Misafir 7 dakika önce
    para para paraa
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