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- Hayallerin nedir?

Küçük bir kızken hep balerin olmak isterdim. Oldum. Balerin olup Royal'de dans etmek istedim. Olmadı. İnsanlara yardım edebilecek güce sahip olmayı istedim. Oldu. Ailemle hep mutlu yaşamak istedim. Olmadı.