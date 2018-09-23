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Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'u 5 yaşındaki oğlu Ali Ege için ihtişamlı bir sünnet düğünü yaptı. Oğlunun annesi Petek Ertüre ile bir ay önce küslüğü bitiren Ali Ağaoğlu, eşi ve oğlu ile birlikte gecede mutluluk pozu verdi.